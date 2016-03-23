لو على وشك الإصابة.. قائمة أطعمة تحميك من مرض السكر

كشف فريق من العلماء بكلية كينجز لندن البريطانية عن قائمة أطعمة تساهم فى منع حدوث الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى إذا كنت على وشك الإصابة به، خاصة إذا كان لديك تاريخ وراثى للإصابة بالسكر، وهو يعد من أخطر الأمراض المزمنة التى تصيب ما يقرب من 400 مليون شخصا على مستوى العالم، منهم حوالى 7.5 مليون مريض فى مصر

وأشار التقرير - الذى نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية – إلى أن هناك قائمة أطعمة تساهم فى حماية الأشخاص المعرضين بشدة للإصابة بمرض السكر، حيث كشفت النتائج أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة المتعددة يساهم فى حماية المرضى الذين يعانون من مقدمات مرض السكر من الإصابة به، وهى حالة مرضية يرتفع خلالها سكر الدم عن المستوى الطبيعى ولكن ليس إلى الحد الذى نعتبر فيه الشخص مريضا بالسكر.

وأكد الباحثون أن التوقف عن تناول الدهون المشبعة وأكل الدهون عديدة غير مشبعة يساهم فى منع حدوث الإصابة بمرض السكر، وذلك بسبب قدرة الأخيرة على تعزيز امتصاص الجلوكوز بواسطة مستقبلات الأنسولين على العضلات، وهو ما يساهم فى تنظيم مستويات السكر بالدم.

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون غير المشبعة

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>وأضاف التقرير أن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والتى يجب الحد من تناولها تشمل: لحم الخنزير ولحوم الطيور (لو تم تناولها بجلدها) والسمن واللحوم الحمراء الغنية بالدهون مثل لحم الضأن، وفيما يتعلق بقائمة الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة الصحية فتشمل: المكسرات وأسماك السالمون والماكريل، والزيوت النباتية مثل زيت الذرة وزيت عباد الشمس وزيت فول الصويا، وذلك حسبما تؤكد الجمعية الأمريكية للقلب. ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "PLOS One" خلال شهر مارس الجارى.