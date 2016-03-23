أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حضور كبير لكتاب وفنانين في عزاء الراحل «سمير فريد» -
15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة جوية في سوريا -
ما هي اتفاقية "السلامة الجوية" التي علقت موسكو العمل بها بعد القصف الأمريكي؟ -
وزيرة التضامن: "أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من غيرهم" -
وزير الصحة يتفقد مستشفى النساء والولادة ببورسعيد -
«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إبطال مفعول عبوتين شديدتى الانفجار بطريق كرداسة

Google+ Print
إبطال مفعول عبوتين شديدتى الانفجار بطريق كرداسة إبطال مفعول عبوتين شديدتى الانفجار بطريق كرداسة
أكد مصدر أمنى، أن خبراء المفرقعات بمديرية أمن الجيزة أبطلوا مفعول عبوتين ناسفتين بطريق كرداسة بالقرب من الطريق الدائرى، وتم التعامل معهما بواسطة مدفع المياه وجهاز الروبوت، وتم تفكيك العبوتين.

وأضاف المصدر، أن العبوتين الناسفتين بهما مواد شديدة الانفجار وموصلتين بأسلاك وتايمر ومعدتان للتفجير، ومزروعتين بالطريق، وتم إبطال مفعولهما، وبتمشيط المكان لم يتم العثور على أى مواد متفجرة أخرى.

- مسئول: منفذو الاعتداءات فى مطار بروكسل كانوا يحملون القنابل داخل حقائب
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365