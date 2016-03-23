إبطال مفعول عبوتين شديدتى الانفجار بطريق كرداسة

أكد مصدر أمنى، أن خبراء المفرقعات بمديرية أمن الجيزة أبطلوا مفعول عبوتين ناسفتين بطريق كرداسة بالقرب من الطريق الدائرى، وتم التعامل معهما بواسطة مدفع المياه وجهاز الروبوت، وتم تفكيك العبوتين.

وأضاف المصدر، أن العبوتين الناسفتين بهما مواد شديدة الانفجار وموصلتين بأسلاك وتايمر ومعدتان للتفجير، ومزروعتين بالطريق، وتم إبطال مفعولهما، وبتمشيط المكان لم يتم العثور على أى مواد متفجرة أخرى.

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