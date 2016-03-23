طائرة نقل روسية تقل 160 عسكريا تقلع من "حميميم" متوجهة لموسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة نقل عسكرية من نوع "إيل-76" تحمل على متنها 160 عسكريا روسيا أقلعت من قاعدة "حميميم" السورية متوجهة إلى روسيا.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الأربعاء، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن العسكريين الذين غادروا "حميميم" على متن هذه الطائرة كان يقومون بتنفيذ مهمات تقنية وتقديم خدمات اجتماعية في القاعدة الجوية، مشيرة إلى أن الوزارة قررت إعادتهم إلى الوطن بسبب سحب القوات الروسية الأساسية من سوريا.

من جهته، أشار المكتب الإعلامى لوزارة الدفاع الروسية إلى أنه من المتوقع أن تصل طائرة "إيل-76" إلى أحد مطارات المنطقة العسكرية الوسطى مساء الأربعاء.

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