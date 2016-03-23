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اثنان من منفذى تفجيرات بروكسل جنسيتهما بلجيكية و3 سيارات نقلت الانتحاريين

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اثنان من منفذى تفجيرات بروكسل جنسيتهما بلجيكية و3 سيارات نقلت الانتحاريين اثنان من منفذى تفجيرات بروكسل جنسيتهما بلجيكية و3 سيارات نقلت الانتحاريين
أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، أن الانتحاريين فى اعتداءات بروكسل هما إبراهيم وخالد بكراوى وجنسيتهما بلجيكية، بالاضافة لاستخدام 3 سيارات فى نقل الانتحاريين، بينما أفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون البلجيكية أن منفذى هجوم مطار بروكسل هما الأخوان إبراهيم وخالد البكراوى ومعروفان لدى الشرطة.

فيما رجحت السلطات البلجيكية وجود أكثر من ثلاثة انتحاريين قاموا بتنفيذ العمليات التفجيرات.

كانت سلسلة تفجيرات متتالية ضربت، العاصمة البلجيكية بروكسل صباح أمس الثلاثاء، أسفرت عن مقتل ما يزيد على 35 وإصابة 135 آخرين، فى الوقت الذى رفعت فيه سائر الدول الأوروبية وفى مقدمتها فرنسا حالة الطوارئ تحسبا لوقوع أى أعمال إرهابية.
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