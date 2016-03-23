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طائرات التحالف العربى تقصف معسكرى جبل النهدين والصمع بصنعاء

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طائرات التحالف العربى تقصف معسكرى جبل النهدين والصمع بصنعاء طائرات التحالف العربى تقصف معسكرى جبل النهدين والصمع بصنعاء
قصفت طائرات دول التحالف العربى قبل فجر اليوم مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت معسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة فى منطقة الستين جنوب العاصمة ومعسكر الحفا للحرس الجمهورى شرق العاصمة، بالإضافة إلى موقع قريب من المستشفى العسكرى بمنطقة شعوب وسط العاصمة.

كما استهدفت الطائرات تعزيزات للمليشيات كانت فى طريقها من صنعاء إلى مديرية حريب غرب محافظة مأرب التى حررتها قوات الجيش والمقاومة قبل أيام.

واستمرت الطائرات فى التحليق فى سماء العاصمة لفترة طويلة فى أعقاب عمليات القصف.

وكانت الطائرات قد استهدفت أمس معسكر الصمع للحرس الجمهورى فى مديرية أرحب شمال غرب محافظة صنعاء.
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