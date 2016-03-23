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59%من القراء يتوقعون نجاح جهود الوفود الشعبية فى الترويج لحركة السياحة

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59%من القراء يتوقعون نجاح جهود الوفود الشعبية فى الترويج لحركة السياحة 59%من القراء يتوقعون نجاح جهود الوفود الشعبية فى الترويج لحركة السياحة
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود الوفود الشعبية فى الترويج لحركة السياحة، توقع غالبية القراء نجاح جهود الوفود الشعبية فى الترويج لحركة السياحة.

وتوقع 59%من القراء نجاح جهود الوفود الشعبية فى الترويج لحركة السياحة، بينما استبعد 39%من القراء نجاح جهود الوفود الشعبية فى الترويج لحركة السياحة، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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