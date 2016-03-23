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الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى اليوم

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الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى اليوم الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى اليوم
قالت مصادر مطلعة إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، انتهى من التعديل الوزارى، وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنه تقرر اليوم الأربعاء الإعلان عن تفاصيل التعديل الوزارى المرتقب.

وأضافت المصادر لـ" اليوم السابع"، أن الوزراء الجدد فقط هم من سيؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى اليوم.

وأشارت المصادر إلى أنه سيعقب ذلك اجتماعاً للرئيس السيسى مع لإعطاء عدد من التوجيهات والتكليفات التى سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، قبل تقديم رئيس الحكومة لبيانه أمام مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.


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