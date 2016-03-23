ضبط صاحب مستودع يبيع 360 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء بالقاهرة

ضبطت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة صاحب مستودع بعد تصرفه فى 360 أسطوانة بوتاجاز مدعمة ببيعها بالسوق السوداء فى القاهرة، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب مستودع بوتاجاز بحيازة وتجميع كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز "كبيرة الحجم وصغيرة الحجم" المدعمة من قبل الدولة، بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، مستفيدًا من فارق الأسعار، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالفحص تبين تصرفه فى 360 أسطوانة بوتاجاز كبيرة و صغيرة الحجم فى السوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.

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