136 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 7.9 مليون طن خلال 3 أيام

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحاتٍ صحفية، إن قناة السويس شهدت عبور 136 سفينة بحمولة 7 ملاين و900 ألف طن خلال الثلاثة أيام الماضية بداية من الأحد وحتى أمس الثلاثاء.

وشهدت القناة من اتجاه الشمال عبور 76 سفينة بحمولة 4 ملاين و500 ألف طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 60 سفينة بحمولة 3 ملاين و400 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، إن 45 سفينة عبرت القناة الأحد الماضى، بحمولة مليونى و700 ألف طن، منها 23 سفينة عبرت قافلة الشمال بحمولة مليون و500 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARIT MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب عبر القناة الجديدة، بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة الغاز الطبيعىAL MAFYAR بحمولة 166 ألف طن.

وشهدت قناة السويس، أمس الأول الاثنين عبور 38 سفينة بحمولة مليونى و100 ألف طن سفن حاويات وناقلات غاز طبيعى من الاتجاهين، فقافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة مليون طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى GRACE DAHLIA التى ترفع علم اليابان بحمولة 159 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى الأردن، وعبرت 17 سفينة من اتجاه الجنوب عبر القناة الجديدة بحمولة مليون و100 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC ZOE بحمولة 196 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن 53 سفينة عبرت القناة أمس الثلاثاء، بحمولة 3 ملاين و100 ألف طن على سفن حاويات وناقلات غاز طبيعى من الاتجاهين، وشهدت قافلة الشمال عبور 32 سفينة بحمولة مليونى طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدانمركية "EBBA MAERSK" بحمولة 171 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى سريلانكا. وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب عبر القناة الجديدة، بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة البترول "OLYMPIC LIBERTY" التى ترفع علم اليونان بحمولة 163 ألف طن.

- عبور 53 سفينة قناة السويس بحمولة 3,1 مليون طن

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