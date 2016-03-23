قنصل تركيا بالإسكندرية: لدينا 600 مواطن تركى فى 7 محافظات

أكد سردار بالانتابه قنصل عام تركيا بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القنصلية بالإسكندرية تراعى مصالح المواطنين الأتراك والجالية التى تعيش فى مصر ، التى يبلغ عددها حوالى 600 مواطن فى 7 محافظات.

وأضاف أن القنصلية العامة بالإسكندرية تشرف على 7 محافظات وهما الإسكندرية، البحيرة، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، مشيراً أن هناك تواصل بشكل دائم مع الأتراك فى المحافظات لمراعاه مصالحهم بشكل دائم وذلك فى إطار الدور الخدمى للقنصلية بالإسكندرية.

وأوضح "بالانتابه" أن هناك عددا من المستثمرين الأتراك الذى يعيشون بالإسكندرية ولديهم عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة ببرج العرب، والذى يتراوح عددهم من 20 إلى 25 مصنعا معظمهم فى مجال الغزل والنسيج.

وأكد قنصل عام تركيا بالإسكندرية أن العاملين فى المصانع الخاصة برجال الأعمال الأتراك جميعهم مصريين تحت إشراف رجال الأعمال المتخصصين فى مجالات الملابس والغزل.

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