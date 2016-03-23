فعاليات: نحتفل كل يوم بإنجاز وطني جديد

أشاد مسؤولون ومواطنون في المنطقة الغربية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولـة، حفظه الله، وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقالوا إننا في دولة الإمارات نحتفل كل يوم بإنجاز وطني جديد.

يقول الشاعر علي أحمد الكندي إن تلك المبادرات ليست جديدة على قيادة تتفانى في توفير احتياجات أبناء الوطن وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالوطن والمواطن. وأوضح أن المواطن هو المستفيد الأكبر من القرار الذي يعكس حالة الرضا التي يشعر بها شعب الإمارات، وأن توفير المسكن الملائم سيسهم في تعزيز الترابط الأسري والتنمية الاجتماعية.

وأضاف عبد العزيز المنصوري نائب المدير الإقليمي لمجلس أبوظبي للتعليم بالغربية: في البداية لابد أن نشكر القيادة الرشيدة، موضحاً أن توزيع المساكن الجديدة على المواطنين ليس جديداً على قيادتنا الرشيدة، التي لا تدخر وسعاً في تحقيق أمن واستقرار المواطن ولا تترك درباً لإسعاد المواطنين إلا وسلكته.وقال يوسف سعيد الحمادي ضابط أول علاقات عامة في بلدية الغربية: نحن سعداء والقرار يزيدنا سعادة، موضحاً أن القيادة الرشيدة وظفت موارد الدولة لتلبية احتياجات المواطنين.