فلاي دبي تؤكد قائمة بأسماء مسافري الرحلة

أكدت فلاي دبي قائمةً بأسماء ضحايا الحادث للرحلة إف زد 981 وعددهم 62 راكباً، وذلك بعد أن قامت بالتواصل مع عائلاتهم جميعاً، وقالت إدارة الناقلة: «الآن تؤكد فلاي دبي بحزن أسماء الركاب والطاقم الذين فقدوا حياتهم يوم السبت الماضي».

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: «مجدداً تتقدم فلاي دبي بأصدق المواساة إلى من فقدوا أحباءهم في هذه المأساة، ونضع في قمة أولوياتنا الآن الاهتمام بالعائلات التي تألمت جراء حادث الرحلة إف زد 981، كما نشكر المسؤولين الروس والسلطات المحلية والمتطوعين الذين يعملون في هذه الظروف الصعبة ونسعى لمواصلة تقديم الدعم اللازم لهم».

وأقامت فلاي دبي مركزاً لرعاية العائلات في روستوف أون دون، وذلك لتقديم المساعدة والمعلومات للعائلات المكلومة.

ودعت الناقلة أقرباء وعائلات الضحايا للتواصل معها للحصول على المزيد من المعلومات وستواصل فلاي دبي إصدار التحديثات كلما توفر المزيد من المعلومات.