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فلاي دبي تعلن قائمة بأسماء مسافري الرحلة إف زد 981

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فلاي دبي تعلن قائمة بأسماء مسافري الرحلة إف زد 981 فلاي دبي تعلن قائمة بأسماء مسافري الرحلة إف زد 981

 ببالغ الأسى أكدت فلاي دبي قائمةً بأسماء ضحايا الحادث المأساوي للرحلة إف زد 981 وعددهم 62، وذلك بعد أن قامت بالتواصل مع عائلاتهم جميعاً، واليوم تؤكد فلاي دبي بحزن أسماء الركاب والطاقم الذين فقدوا حياتهم يوم السبت الموافق 19 مارس 2016.

وفي هذا السياق قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: "مجدداً تتقدم فلاي دبي بأصدق المواساة إلى من فقدوا أحبائهم في هذه المأساة، ونضع في قمة أولوياتنا الآن الاهتمام بالعائلات التي تألمت جراء حادث الرحلة إف زد 981، كما نشكر المسؤولين الروس والسلطات المحلية والمتطوعين الذين يعملون في هذه الظروف الصعبة ونسعى لمواصلة تقديم الدعم اللازم لهم".

واقامت فلاي دبي مركزاً لرعاية العائلات في روستوف أون دون، وذلك لتقديم المساعدة والمعلومات للعائلات المكلومة.

وترجوا فلاي دبي من الجميع إتاحة الوقت والخصوصية اللازمين لعائلات وأقرباء الضحايا في هذا المصاب الأليم.

وتدعوا الناقلة أقرباء وعائلات الضحايا للتواصل معها للحصول على المزيد من المعلومات أو الوصول إلى مركز رعاية العائلات في روستوف أون دون.

من داخل روسيا (رقم مجاني):

8 800 333 42 12

من خارج روسيا

+44 20 3450 8853 or +971 4 293 4100

ستواصل فلاي دبي إصدار التحديثات كلما توفرت المزيد من المعلومات.
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