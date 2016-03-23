وزير البيئة: "اللندين" المسرطن بالأدبية مغلف جيدا ولا يحتاج إلى كبسلة

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن اللندين المسرطن والمحرم دوليا الموجود بميناء الأدبية فى السويس، معبأ ومغلف جيدا داخل الكونتينرات، موضحا أنه حينما عرضت الوزارة على الخبراء كبسلتها أكدوا أنها ليست فى حاجة إلى ذلك وليس هناك أى تسريب أو خطورة منها.

وأضاف الوزير، لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة ستستفيد من الشركة التى ستتولى نقل "اللندين" فى اكتساب العاملين بالوزارة والعالمين بمركزالمبيدات التابع لوزارة الزراعة، خبرة فى كيفية التعامل مع مثل هذه المبيدات ونقلها والتخلص منها .

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا فى ثلاث اتجاهات لإنهاء أزمة الملوثات العضوية، حيث تسعى للتخلص من اللندين الموجود بميناء الأدبية ومبيدات الصف والزيوت الملوثة بمحطات الكهرباء، مؤكدا أن ما تقوم به الوزارة حاليا طريقة منهجية تأخر نقلها إلى مصر منذ سنوات طويلة.

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