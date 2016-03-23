هيئة المجتمعات العمرانية تطرح 21 ألف قطعة أرض لمختلف الشرائح قبل نهاية مارس

أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه جارى مراجعة إعلان طرح الأراضى والذى يتضمن 21 ألف و900 قطعة أرض لمختلف الشرائح.

وأضاف المهندس طارق السباعى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن سبب تأخير الإعلان عن حجز الأراضى يرجع لمراجعة الأسعار الخاصة بقطع الأراضى وكذلك اماكن قطع الأراضى وخاصة المميزة منها والأكثر تميزا، لتلاشى ما حدث فى قرعة الأراضى المميزة السابقة فى مدينة 6 أكتوبر.

وأكد أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن قرعة الأراضى قبل نهاية الشهر الجارى، مشيرا إلى أن القرعة تتضمن أراضى لمختلف الشرائح، وتعد أكبر قرعة فى تاريخ وزارة الإسكان.

ومن المقرر أن يتم طرح 10981 قطعة أرض "إسكان اجتماعى"، موزعة كالتالى: 1767 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و2876 قطعة بمدينة بدر، و2070 بالعاشر من رمضان، و2278 بالسادات، و303 قطع بسوهاج الجديدة، و138 بطيبة الجديدة، و200 قطعة فى أسيوط الجديدة، و1138 فى قنا الجديدة، و211 قطعة أرض بالصالحية الجديدة. وبالنسبة للإسكان المتميز، سيتم طرح 7559 قطعة أرض "إسكان متميز"، موزعة على المدن التالية: 824 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و99 قطعة بطيبة الجديدة، و500 بالعاشر من رمضان، و2222 بالسادات، و497 قطعة بأسيوط الجديدة، و962 بمدينة بدر، و315 بـ6 أكتوبر، و842 بالمنيا الجديدة، و453 ببرج العرب الجديدة، و274 بأخميم الجديدة، و96 بالفيوم الجديدة، و212 بالنوبارية الجديدة، و77 قطعة أرض بأسوان الجديدة، و186 ببنى سويف الجديدة". وبالنسبة لأراضى الإسكان الأكثر تميزا، سيتم طرح 2767 قطعة أرض "إسكان أكثر تميزا"، وستطرح بأعلى مقدم، فى المدن التالية: 484 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و182 قطعة بدمياط الجديدة، و43 بالشروق، و32 بالعبور، و14 قطعة أرض فى 15 مايو، و179 قطعة فى الشيخ زايد، إضافة إلى 1833 قطعة أرض فى مدينة القاهرة الجديدة.

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