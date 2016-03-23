وفاة عبد السلام الحمامصي

انتقل عبد السلام الحمامصي الحكم الدولي السابق إلى الرفيق الأعلى يوم الثلاثاء عن عمر 75 عاما.

الحمامصي الذي كان حكما دوليا حتى اعتزل عام 1986 توفي بعد صراع مع المرض.

واتجه الحمامصي إلى التعليق على مباريات كرة القدم عقب اعتزاله التحكيم.

يذكر أن عام 2016 شهد وفاة حمادة إمام أحد أبرز نجوم الكرة المصرية وأحد ألمع المعلقين الذي وافته المنية يوم التاسع من يناير عن عمر 72 عاما.

كما توفى محمود بكر نجم الكرة المصرية في الخمسينات والستينات وأحد أبرز معلقي الكرة في العقود الأخيرة بعد أن وافته المنية يوم الثالث من فبراير الماضي عن عمر يناهز الـ72 عاما.