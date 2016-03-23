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الأهلي يجيب .. متى تظهر بصمات مارتن يول؟

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الأهلي يجيب .. متى تظهر بصمات مارتن يول؟ الأهلي يجيب .. متى تظهر بصمات مارتن يول؟

يواجه مارتن يول المدير الفني للأهلي عدة عقبات ستؤجل ظهور بصماته على أداء الفريق هذا الموسم.

وفي هذا الصدد، تحدث أسامة عرابي المدرب العام للأهلي، قائلاً: "يول يحتاج لوقت، فالموسم مضغوط للغاية، ولعبنا 9 مباريات في شهر".

وأضاف عبر قناة "أون تي في": "كما أنه لم يحضر فترة الإعداد منذ بدايتها، لذا فإن بصماته ستظهر ببطء نسبي".

وألمح المدرب العام للأهلي: "من الوارد أن تظهر في المراحل الأخيرة من الدوري، وقبل مرحلة المجموعات بدوري الأبطال بعد شهرين".

يذكر أن يول (68 عامًا) بدأ مشواره مع الأهلي بالفوز على المقاصة 2-1، ثم عبور ريكرياتيفو ليبولو بالتعادل السلبي والفوز 2-0، ليتأهل المارد الأحمر لدور ال16 لدوري أبطال إفريقيا.

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