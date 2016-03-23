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اليوم.. ثالث جلسات محاكمة إبراهيم سعيد وزوجته بتهمة التعدى على مهندس

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اليوم.. ثالث جلسات محاكمة إبراهيم سعيد وزوجته بتهمة التعدى على مهندس اليوم.. ثالث جلسات محاكمة إبراهيم سعيد وزوجته بتهمة التعدى على مهندس
تنظر محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار حسين جهاد، وأمين السر شريف صلاح، اليوم الأربعاء، ثالث جلسات محاكمة اللاعب إبراهيم سعيد بتهمة التعدى على مهندس بالضرب فى الزمالك.

كانت مشاجرة قد وقعت بين اللاعب وزوجته، وبين أحد الأشخاص داخل كافيه فى الزمالك، اعتدى خلالها اللاعب عليه بالضرب والسب وإتلاف سيارته. وتبين من التحريات والتحقيقات أن زوجة إبراهيم سعيد طلبت من المجنى عليه دفع فاتورة المشروبات الخاصة، إلا أنه رفض فاتصلت بزوجها الذى حضر واعتدى على المجنى عليه بالضرب والسب وحطم سيارته الخاصة، وعليه أمرت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن، بإخلاء سبيله.

- تأجيل محاكمة إبراهيم سعيد فى التعدى على مهندس لـ23 مارس
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