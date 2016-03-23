استشارى تغذية: السمنة تسبب ضعف الخصوبة وتصيب 24 مليون طفل فى العالم

أكدت الدكتورة منى راداميس - استشارى التغذية العلاجية خلال مؤتمر صحفى على هامش مؤتمر الشرق الأوسط الخامس للتغذية الإكلينيكية - أن 24 مليون طفل تحت سن الـ5 سنوات يعانون من زيادة الوزن على مستوى العالم وتستمر السمنة معهم طوال العمر.

وقالت منى راداميس: "إن السمنة تؤثر على العوامل النفسية وعلى صحة الجلد وتؤدى لاسمرار الرقبة، وأماكن الاحتكاك وتؤثر على المفاصل، كما تسبب سمنة البطن ضغطا على الظهر"، مؤكدة أن كل كيلو فى البطن يزيد حمل 5 كيلو على الظهر، وأن السمنة لها دور فى الإصابة بالسكر وتؤثر على الخصوبة والإنجاب، وكثيرا ما ينصح طبيب النساء السيدات البدينات اللاتى يعانين من تأخر الإنجاب بإنقاص الوزن.

وأضافت راداميس أن انقطاع الدورة قد يكون من أسبابها زيادة الوزن، مما يؤثر على كل أجزاء الجسم المختلفة ويؤثر على الحالة الاجتماعية.

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