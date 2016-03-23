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ولي ولي العهد يبحث مع المبـعوث الأممي الوضع اليمني

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ولي ولي العهد يبحث مع المبـعوث الأممي الوضع اليمني ولي ولي العهد يبحث مع المبـعوث الأممي الوضع اليمني

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض أمس معالي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وجرت خلال الاستقبال مناقشة مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق لليمن الشقيق الأمن والاستقرار وفق قرار مجلس الأمن 2216.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.

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