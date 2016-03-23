خادم الحرمين يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الملك سعود

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شهادة الدكتوراه الفخرية في الدراسات التاريخية والحضارية الممنوحة له من جامعة الملك سعود.

العمر مخاطباً الملك: صنعتم مجد الجامعة حتى أصبحت مركز إشعاع معرفي

جاء ذلك خلال استقبال الملك امس وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ومدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر.

وأعرب خادم الحرمين عن شكره للجامعة ومنسوبيها على جهودهم في خدمة وتعليم أبناء وبنات الوطن، والاهتمام بالجوانب البحثية والعلمية. وألقى مدير الجامعة كلمة قال فيها: "إن صلتكم بجامعة الملك سعود ضاربة بجذورها في عمق تاريخ الجامعة، فأنتم أبرز من صنعوا مجد الجامعة، ودونوا تاريخها، ورسموا مستقبلها، حتى اصبحت مركز إشعاع معرفي". بعد ذلك تشرف وزير التعليم ومدير الجامعة بتقليد خادم الحرمين وشاح وميدالية الجامعة وتسليمه شهادة الدكتوراه الفخرية، إضافة إلى كتاب مصور يحكي علاقة الملك المفدى بالجامعة. الى ذلك استقبل خادم الحرمين امس، رئيس البرلمان بجمهورية جورجيا ديفيد اوسوباشفيلي. وجرى بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون البرلماني.

واستقبل الملك سلمان، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة المفتي، والعلماء، وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.