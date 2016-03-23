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اليوم.. نظر دعوى السب والقذف المقامة من الفنانة عبير الشرقاوى ضد طليقها

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اليوم.. نظر دعوى السب والقذف المقامة من الفنانة عبير الشرقاوى ضد طليقها اليوم.. نظر دعوى السب والقذف المقامة من الفنانة عبير الشرقاوى ضد طليقها
تستكمل محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع، اليوم الأربعاء، نظر دعوى السب الوقذف المقامة من الفنانة عبير الشرقاوى ضد زوجها السابق "طارق. م" و محاميه "أحمد. ع".

وتقدمت الفنانة عبير الشرقاوى ببلاغ اتهمت فيه زوجها السابق ومحاميه بسبها وقذفها، بعبارت تنتقص من كرامتها وشرفها، بعد خلافات زوجية نشبت بينهما انتهت بالطلاق، وهى القضية التى حملت رقم 2466 سنة 2016.

- الفنانة عبير الشرقاوى تستغيث بوزير العدل وتطالب الإنتربول بالقبض على طليقها
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