برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 23 /3/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:
>حان الوقت لإجراء تغييرات على صعيد العمل والحياة المهنية، وإذا كنت تفكر وتشعر بالحيرة بشأن تغيير وظيفتك هذا هو الوقت المناسب لحسم هذه الحيرة واتخاذ القرار، لا تخاف من تحمل بعض المخاطر والمجازفة فالنتائج فى النهاية ستكون فى صالحك.
على الصعيد العاطفي:
>شريك حياتك قد يفعل شيئًا من شأنه أن يزيد ثقتك فى العلاقة، وهذا يضمن لك وقتًا سعيدًا معه، ويمكن أن تقضيا معا وقتا ممتعا كأن تخرجا لتناول الطعام معا أو تتنزها سويًا، قد يستغرق الأمر وقتا طويلاً حتى يمكنك أن تعتبره واحدا من عائلتك لكن تذكر أن الأشياء التى تتحقق ببطء وثبات تفوز فى السباق.
برج السرطان على الصعيد الصحي:
>عجزك عن ممارسة التمارين الرياضية باستمرار مع عدم الالتزام بنظام غذائى سليم هو السبب فى ما وصلت له من متاعب صحية، وشكلك الذى لا تشعر بالرضا عنه، أنت تعرف الطريق لاستعادة لياقتك فلا تحاول الإنكار وامنح بعض الوقت لنفسك فهى تستحق الاهتمام.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>اليوم هو يوم الحسم بالنسبة لك، يجب أن تأخذ قرارات حاسمة وقاطعة بشأن بعض القضايا التى تشعر بالتردد تجاهها خلال الأسبوع الماضى، مهما بدا لك القرار صعبًا فى البداية سيجعلك اتخاذه تشعر بالراحة أكثر من الحيرة.
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