حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 23/3/2016

برج الجدى برج الجدى على الصعيد المهني:

>تمر بفترة عصيبة جدًا تعانى فيها من عدم الاستقرار فى أى عمل للأسف سوف تستمر هذه الفترة قليلاً ولكن لا تقلق عزيزى الجدى فسوف تنتهى بعد ذلك وتفتح لك آفاق جديدة على مستقبل مشرق ملىء بنجاحات كبيرة غير متوقعة. على الصعيد العاطفى:

>تتخلى عن علاقة حب كبيرة سوف تندم عليها فى المستقبل ندمًا كبيرًا ولكن بعد فوات الأوان، حاول أن توازن بين عقلك وعاطفتك قليلا صوت العقل بالتأكيد الأصح ولكن العاطفة لابد أن يكون لها مكان فى حياتك حتى لا تخسر أشخاص لا تعوض. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>تهمل صحتك كثيرًا ولا تهتم حتى لذلك، يسيطر الاجهاد والتوتر على حياتك بشكل كامل أحذر عزيزى الجدى قد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة بسبب ذلك. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>تركز الأن على مستقبلك بشكل كبير وسوف تعانى من فترة متعبة وقاسية ولكن لا تقلق سوف تنقلك إلى آفاق جديدة ونجاحات غير متوقعة. احذر أن تخسر أشخاص تحبك بصدق ولن تستطيع تعويضهم مرة أخرى.

شبكةعيونالإخبارية

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