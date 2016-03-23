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بلدية الخرج تُنذر مقاول مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز

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بلدية الخرج تُنذر مقاول مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز بلدية الخرج تُنذر مقاول مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز
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‏البلدية أكدت تذليلها لمعوقات تنفيذ المشروع

الخرج - فادي المقرن

    وجهت بلدية محافظة الخرج إنذاراً نهائياً للمقاول المنفذ لمشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز بالخرج.

وأوضحت البلدية أنه تم التأكيد على المقاول بالبدء في العمل المتوقف منذ عدة أشهر بعد أن تم صرف جميع مستحقاته المالية من قبل وزارة المالية والتي كانت تمثل عائقاً للمقاول من إكمال الأعمال في المشروع -على حد قوله-، مشيرة إلى أنه تم تذليل هذه المعوقات لتسهيل إتمام المشروع والالتزام بالجدول الزمني المتبقي.

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