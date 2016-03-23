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ستانلي يقسم: لا أستحق الطرد أمام القناة.. حكام مصر يكرهونني

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ستانلي يقسم: لا أستحق الطرد أمام القناة.. حكام مصر يكرهونني ستانلي يقسم: لا أستحق الطرد أمام القناة.. حكام مصر يكرهونني

أقسم ستانلي أوهاويتشي مهاجم وادي دجلة بأنه لا يستحق الطرد في مباراة القناة، والتي انتهت بفوز فريقه بهدف وتأهله لدور الـ16 لكأس .

وقال ستانلي"والله ..لا أستحق البطاقة الحمراء، ولم ألمس لاعب القناة، لدرجة أنه اعتذر لي عقب نهاية المباراة".

وأضاف عبر قناة النهار اليوم"لا أفهم لماذا يكرهني حكام مصر، فهذه المرة الثانية لي التي أتعرض فيها للطرد ظلما".

كما تحدث المهاجم النيجيري عن مستقبله مع دجلة ومدى إمكانية انتقاله للأهلي أو الزمالك، قائلا:"يتبقى في عقدي موسم واحد، إما التجديد أو تحقيق حلمي بالاحتراف في أوروبا، حيث أبلغ 25 عاما، ولازلت شابا وقويا".

وعن توقعاته للقاء مصر ونيجيريا، قال مهاجم دجلة:"سيتبادل الفريقان الفوز على ملعبهما، فالكفة متساوية".

كما أشاد ستانلي في ختام تصريحاته بزميله النجم الفرنسي فلوران مالودا، مؤكدا أنه قائد وبمثابة مدير فني ثاني داخل الملعب.

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فيديو اليوم السابع

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