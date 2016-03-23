خالد صلاح: تغيير الأشخاص دون السياسات فى التعديل الوزارى لا يحقق أى إنجاز

علق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، على التعديل الوزارى المرتقب فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، قائلًا "أنا على يقين أن تغيير الأشخاص فقط، لا يحقق أبدًا أى إنجاز على الأرض، لكن التغيير يجب أن يكون فى نوعين، فى السياسات والتشريعات، وماكينة العمل بأكملها".

وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية "النهار وان"، أن الدولة تحتاج دفعة إلى الأمام عبر تغيير تشريعات تطمئن لها الناس، ويوقع من خلالها المسئولين على الأوراق دون خوف، لاسيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صرح من قبل بأنه جاهز للسجن من أجل بلاده، كما أنه يعمل بمساعدة القوات المسلحة التى بدونها، لما حدث إنجاز داخل الدولة فى المشروعات.

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