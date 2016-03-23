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منافذ تموينية متنقلة لمحاربة الغلاء بأحياء بورسعيد

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منافذ تموينية متنقلة لمحاربة الغلاء بأحياء بورسعيد منافذ تموينية متنقلة لمحاربة الغلاء بأحياء بورسعيد
أكد المهندس محمد الهلاوى وكيل وزارة مديرية والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم توفير منافذ تموينية لبيع الدواجن والبط وأسماك الرنجة بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل بناء على تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان لمحاربة الغلاء.

ولفت أنه تم التنسيق مع عادل دعية، وكيل مديرية التموين ببور سعيد، ومسعد الأمير، مساعد مدير مديرية التموين، لوضع خطة لضبط الأسواق من خلال المنافذ التموينية لبيع البط بـ24 جنيها للكيلو والرنجة بسعر 22 جنيها للكيلو وأوراك الدجاج بـ9 جنيهات ونصف للكيلو الواحد للتصدى لجشع التجار .


>بالصور.. ضبط 2 طن أسماك فاسدة داخل مصنع شهير قبل طرحها بالأسواق فى بورسعيد

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