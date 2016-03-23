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أحمد موسى: سأسجل في مصر.. ولا نخاف صلاح والنني

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أحمد موسى: سأسجل في مصر.. ولا نخاف صلاح والنني أحمد موسى: سأسجل في مصر.. ولا نخاف صلاح والنني

قال أحمد موسى هداف منتخب نيجيريا إنه يتوقع التسجيل في شباك خلال مواجهة الفريقين يوم الجمعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب موسى مع سسكا موسكو وسجل 14 هدفا مع فريقه هذا الموسم يعتلي بهم صدارة هدافي فريقه.

وأضاف موسى في تصريحات لوسائل الإعلام النيجيرية "لدي إحساس كبير بأن اسمي سيكون ضمن قائمة المُسجلين في مصر يوم الجمعة".

وتابع "الشيء المهم بالنسبة لنا أن نلعب كفريق واحد والفوز في المباراة هدفنا، لكني سأستغل الفرصة إذا سنحت لي".

"مصممون على الفوز هنا وفي الإسكندرية بكل ما أوتينا من قوة للتأهل إلى أمم إفريقيا".

وأردف موسى "نحن لسنا تحت ضغط لأن جماهيرنا ستدعمنا.. مصر هم من يلعبون تحت ضغط وسنذهب إليهم وهم منهارون".

وأتم "منتخب نيجيريا لديه من الخبرة لحصد النقاط التي تؤهلنا لأمم إفريقيا، ولا نخاف محمد صلاح لاعب روما أو محمد النني لاعب أرسنال على الإطلاق".

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