ميدو: آمنت بقدرات إبرا حين شككوا فيها بأياكس.. وتعلمت منه الكثير

أكد أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق أن الفترة التي جمعته بالسويدي زلاتان إبراهيموفيتش كانت من أهم فترات مشوار الثنائي الكروي.

ولعب ميدو بجوار إبراهيموفيتش لمدة موسمين بقميص أياكس الهولندي في الفترة من 2001 إلى 2003.

وقال ميدو في تصريحات لقناة Bein sports يوم الثلاثاء: "لقد كنت الوحيد الذي يؤمن بقدرات إبراهيموفيتش في أيامه الأولى بأياكس، فقد شككوا في إمكانياته وواجه أوقاتا عصيبة بعدما انتقل للدوري الهولندي".

وأضاف "ما شاهدته من إبرا يوميا في التدريبات جعلني أشعر بأنه سيكون أحد أفضل لاعبي العالم يوما ما، بفضل شخصيته القوية داخل وخارج الملعب".

ويرتبط الثنائي بصداقة وطيدة تمتد إلى الآن، رغم فك ارتباطهما كرويا منذ 2003.

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وأوضح ميدو "تعلمت من إبراهيموفيتش كيف استمتع باللعب، حتى لو كانت المباراة صعبة وأمام ألمع نجوم العالم".

وأردف "كنا نمتلك ثقة كبيرة في أنفسنا وهو ما ساعدنا أن نصبح ضمن أفضل مهاجمي العالم الشباب في هذا الوقت".

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