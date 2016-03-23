أخبار عاجلة

«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
أحمد موسى: لا دليل على قصف الجيش السوري للمدنيين بالسلاح الكيماوي -
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين» -
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم» -
حمدي بخيت: «بشار مجرم.. وإسرائيل المستفيد الأول مما يحدث في سوريا» -
حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: إهدار 100 مليار جنيه سنويا من الدعم على الأغنياء غير مقبول -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... إزاي تتكلم ألماني في 3 دقايق " الألماني أسهل لغة في العالم " -
بيومي أفندي - ذات مومنت | لما تروح تطلع جواز سفر من مصلحة الجوازات ..ألمانيا بلد الـ "bn والمرشيدس" -
حظك اليوم برج العقرب الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: آمنت بقدرات إبرا حين شككوا فيها بأياكس.. وتعلمت منه الكثير

Google+ Print
ميدو: آمنت بقدرات إبرا حين شككوا فيها بأياكس.. وتعلمت منه الكثير ميدو: آمنت بقدرات إبرا حين شككوا فيها بأياكس.. وتعلمت منه الكثير

أكد أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق أن الفترة التي جمعته بالسويدي زلاتان إبراهيموفيتش كانت من أهم فترات مشوار الثنائي الكروي.

ولعب ميدو بجوار إبراهيموفيتش لمدة موسمين بقميص أياكس الهولندي في الفترة من 2001 إلى 2003.

وقال ميدو في تصريحات لقناة Bein sports يوم الثلاثاء: "لقد كنت الوحيد الذي يؤمن بقدرات إبراهيموفيتش في أيامه الأولى بأياكس، فقد شككوا في إمكانياته وواجه أوقاتا عصيبة بعدما انتقل للدوري الهولندي".

وأضاف "ما شاهدته من إبرا يوميا في التدريبات جعلني أشعر بأنه سيكون أحد أفضل لاعبي العالم يوما ما، بفضل شخصيته القوية داخل وخارج الملعب".

ويرتبط الثنائي بصداقة وطيدة تمتد إلى الآن، رغم فك ارتباطهما كرويا منذ 2003.

كشاف النجوم - لماذا كوكا هو ميدو الجديد .. وهل نهدي إيرلندا شعراوي آخر؟

وأوضح ميدو "تعلمت من إبراهيموفيتش كيف استمتع باللعب، حتى لو كانت المباراة صعبة وأمام ألمع نجوم العالم".

وأردف "كنا نمتلك ثقة كبيرة في أنفسنا وهو ما ساعدنا أن نصبح ضمن أفضل مهاجمي العالم الشباب في هذا الوقت".

ميدو: كابيللو طلب خضوعي لكشف المنشطات مع إبرا .. "غير طبيعين"

هيثم فاروق يحكي عن قصة إحراج إبرا بسبب سيارة ميدو وملكة جمال السويد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع