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المواجهة المرعبة - عمارة يكشف لـ في الجول أكثر المباريات رعبا مع الفراعنة.. نهائي تاريخي

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المواجهة المرعبة - عمارة يكشف لـ في الجول أكثر المباريات رعبا مع الفراعنة.. نهائي تاريخي المواجهة المرعبة - عمارة يكشف لـ في الجول أكثر المباريات رعبا مع الفراعنة.. نهائي تاريخي

تاريخ طويل للظهير الأيسر محمد عمارة مع المصري والذي ظل يحتل هذا المركز وحده مع الفراعنة لسنوات طويلة قبل اعتزاله الكرة.

محمد عمارة الذي لعب للأهلي وبلدية المحلة وكذلك هانزا روستوك في ألمانيا كشف لـFilGoal.com عن المواجهة الأصعب والأكثر رعبا له بقميص الفراعنة.

النهائي

"بلا شك كانت مباراة وجنوب إفريقيا في نهائي كأس الأمم الإفريقية 1998، لم أكن خائفا من المباراة بل الخوف كان من الخسارة".

"كنا نحمل اسم مصر وكان الملايين يشجعوننا من خلف الشاشات بداية من رئيس الجمهورية لأصغر مواطن".

"كان التركيز كبير قبل هذه المباراة وكنت متخوفا من الخسارة خاصة وأننا كنا نتمنى صناعة التاريخ لنا وعدم التسبب في حزن الملايين".

"لكن مع بداية المباراة كان كل التركيز في كيفية تحقيق الفوز على جنوب إفريقيا، أيضا مساندة الجمهور البوركيني كانت دافعا كبيرا لنا".

وحقق المنتخب المصري الفوز في تلك المباراة على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد ليحقق لقبه الرابع في كأس الأمم الإفريقية.

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فيديو اليوم السابع

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