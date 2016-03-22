أوباما يأمر بتنكيس الأعلام الأمريكية حدادا على ضحايا اعتداءات بلجيكا

أمرالرئيس الامريكى باراك اوباما اليوم بتنكيس الأعلام الامريكية على أرواح ضحايا الاعتداءات الارهابية الاخيرة فى بلجيكا .

وذكرت شبكة ايه بى سي نيوز الاخبارية الامريكية ان اوباما اكد وقوف الشعب الامريكى الى جانب الشعب البلجيكى. وتابع – فى بيان أصدره بهذا الصدد – يقول ” سوف نقوم باتخاذ جميع الاجراءات الممكنة وسوف نتعاون مع جميع دول وشعوب العالم بأسره من اجل تقديم مرتكبى هذه الاعتداءات الارهابية للعدالة وسوف نلاحق العناصر الارهابية التى تهدد شعوبنا”.

وكانت آخر التقارير الإرهابية الواردة من بروكسل قد افادت بان الاعتداءات الارهابية التى وقعت اليوم على مطار بروكسل ومترو الانفاق اسفرت عن مصرع 35 شخصا وجرح 136 اخرين .

أ ش أ