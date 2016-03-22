مصباح قطب: قرارات «التجارة» هدفها منع الاستيراد العشوائي ودعم الصناعة الوطنية

قال الكاتب الصحفي، مصباح قطب، المتخصص في الشئون الاقتصادية، إن عدد المستوردين والمصدرين المُسجلين في هيئة الرقابة على الصادرات والورادات نحو 29 ألفًا، وليس 850 ألفًا، كما قال بعض المستوردين في وقفتهم الاحتجاجية اليوم، بشأن المطالبة بإلغاء بعض قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بتنظيم الاستيراد من الخارج.

وأضاف “قطب” خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الحكومة المصرية لا تنكر أن القيود التي فرضتها وزارة التجارة والصناعة على الواردات ستقلل من حجم الواردات، وتمنع الاستيراد العشوائي.

وتابع “قطب” أن قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بوجوب تسجيل المصانع التي نستورد منها في سجل خاص في هيئة الرقابة على الصادارات والواردات تؤدي عمليًا إلى تقليل الاستيراد من الصين بشكل محدد على الرغم من أن القرارات عامة، ولا تتحدث عن بلد معين أو منطقة معينة.

وأكد أن يحسب للمستوردين أن وقفتهم كانت سلمية ومنظمة، وأنه على الحكومة المصرية أن تحدد خريطة لتوزيع الأعباء بعدالة على المستوردين الصغار والكبار، وعلى المستهلكين بل والصناع المصريين أنفسهم حتى نستطيع عبور فترة قلة النقد الأجنبي في البلاد.’’

وأوضح أن قوة عملة الجنيه المصري في قوة الإنتاج الوطني، وأن المأمول أن تستغل الصناعة المصرية عمليات تنظيم وتقييد الواردات في تقوية نفسها، شريطة الابتعاد عن الممارسات الاحتكارية، أو استغلال المستهلكين.