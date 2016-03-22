طاهر: أتمنى رؤية 100 ألف مشجع للأهلي باستاد القاهرة قبل رحيلي

وجه محمود طاهر رئيس النادي الأهلي رسالة لجماهير الفريق قبل الجمعية العمومية يوم 24 أو 25 مارس الجاري.

وقال طاهر عبر قناة ناديه: "جماهير الأهلي جزء من الجمعية العمومية، ولكنها غير مقننة، حيث لا يحق لها التصويت".

وأضاف: "ولكن هذه الجماهير هي صلب النادي، والسبب الرئيسي في اسمه الكبير، ولا أغفل دورها".

وعن منع جماهير النادي من حضور المباريات أو التدريبات في ملعب التتش، رد رئيس الأهلي: "لم يتعرض مجلس إدارة لهجوم بسبب مساندته للجماهير، مثلما تعرض المجلس الحالي الذي دافع عن حقها المشروع في العودة للمدرجات سواء باتصالات مع مسؤولي الدولة أو مع الجماهير نفسها".

وأضاف طاهر: "لا يوجد عاقل في مصر أو العالم يرفض عودة الجماهير، فهي لها دور كبير ومؤثر، واسم الأهلي بني بجماهير النادي، ولكن لا بد من الالتزام بخط وسلوك منضبط، وعدم توجيه إساءة لأي جهة، ووضع شروط انضباطية إيجابية".

وواصل: "هناك محاولات لحل المشاكل، ولكن الجماهير يجب أن تساعدنا، فلا يمكن إلقاء العبء على إدارة النادي فقط أو مسئولي الدولة فقط، بل المسئولية مشتركة بين الجميع".

وأتم رئيس الأهلي: "أتمنى مشاهدة 100 ألف متفرج في ستاد القاهرة قبل نهاية مدة المجلس الحالي".