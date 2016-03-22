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مكياج سموكي ناعم على طريقة ملكة جمال ايران

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الإثنين 21-03-2016 15:52

تشتهر ملكة جمال إيران السابقة ماهلاغا جابري mahlagha jaberi بجاذبيتها اللافتة وجمال عينيها. وهي تدرك تماماً كيفية تطبيق المكياج بشكل يُناسب وجهها ويسلّط الضوء على عينيها. اعتمدت ماهلاغا عدة طرق في استخدام مستحضرات التجميل على عينيها وشفتيها بألوان مختلفة، من الأي لاينر الرفيع مع أحمر الشفاه النيود إلى المكياج الترابي مع أحمر الشفاه الأحمر، إلا أنها حظيت بنسبة إعجاب كبيرة عندما اعتمدت المكياج السموكي الناعم مع أحمر الشفاه الأحمر الزهري.
يُعتبر هذا المكياج من آخر صيحات الجمال لصيف 2016 من حيث طريقة التطبيق والألوان المستخدمة.

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إليك هذه الخطوات التي تساعدك على تحقيق هذا المكياج:
1.أسّسي بشرتك لإخفاء العيوب بكريم أساس مطابق للون بشرتك بشكل طبيعي.
2.استخدمي بودرة الوجنتين، وارفعي وجهك بشكل يجعله يبدو أنحف.
3.ضعي الظلال الترابي على الجفن المتحرك، واسحبيه نحو الزاوية الخارجية للعين.
4.رتّبي ما تحت الحاجب، عند الزاوية الخارجية للعين، بالظلال البيج الفاتح
5.ارسمي خطاً رفيعاً على طول خط الرموش بشكل يبدأ رفيعاً ويعرض تدريجياً عند الزاوية الخارجية للعين.
6.بالانتقال إلى الجفن السفليّ، استخدمي الظلال البنيّ تحت خط الرموش.
7.ضعي الكحل الأسود داخل الجفن السفلي. إذا كان عندك صفيرتان، ننصحك باستخدام قلم كحل فاتح داخل الجفن السفلي.
8.استخدمي طبقتين من الماسكرا لتكثيف الرموش.
9.اسحبي حاجبيك بشكل طبيعي.
10.ضعي أحمر الشفاه الأحمر الزهري.

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