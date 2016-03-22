محافظ القليوبية يطلق اسم شهيد القوات المسلحة بطوخ على أحد شوارع قريته

قام الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية اليوم الثلاثاء، بتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند هشام محمد عبد المنعم حسن رشيد شهيد القوات المسلحة والذي استشهد إثر العملية الإرهابية الغادرة التي حدثت بسيناء ، حيث أن الشهيد من قرية عرب الرواشدة التابعة للوحدة المحلية بميت كنانة مركز طوخ.

وأعرب المحافظ عن خالص عزائه لأسرة الفقيد متمنيا لهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

كما قرر المحافظ إطلاق إسم الشهيد على أحد شوارع قرية عرب الرواشدة بطوخ تخليدا لذكراه وتقديراً لتضحيته بروحه في الذود عن الوطن والدفاع عن عزته وكرامته وأكد المحافظ بأن الإرهاب لن يكسر إرادة مصر وأن الدولة لن تفرط في حقوق أولادها الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن العزيز.

تشييع جثمان شهيد الواجب فى القليوبية بحضور المحافظ ومدير الأمن