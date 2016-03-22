بالصور.. "ثقافة أسوان" تحتفل بـ"عيد الأم" فى نوادى الأدب بالمحافظة

نظم فرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد إدريس، برنامجًا احتفاليًا بمناسبة "عيد الأم"، وذلك فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور سيد خطاب.

وتضمنت الاحتفالات، إقامة نادى المرأة، ضمن أنشطة قسم ثقافة المرأة التابع لفرع ثقافة أسوان، وذلك بقصر ثقافة أسوان، وشمل برنامج الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم، وشرح محاضرة حول "منزلة الأم فى القرآن" ألقاها الشيخ حسن عبد السيد، إمام وخطيب بالأوقاف، وأمسية شعرية لشعراء نادى أدب أسوان.

وفى السياق ذاته، أقيمت ورشة فنية لتصميم هدية عيد الأم، تضمنت عمل كروت معايدة مجسمة بالورد وأحلى عبارات المعايدة، وعمل بورتيفيه صغير، وبعض أشكال علب الهدايا الخاصة بعيد الأم.

وأقيم أيضًا ببيت ثقافة إدفو، بالتعاون مع جمعية مفاتيح الخير للتنمية الشاملة، بحضور سيد فضيل رئيس مجلس الإدارة، وإيمان حسين مدير بيت ثقافة، ومحمد يحيى أنور المستشار الإعلامى للجمعية، وتضمنت الاحتفالية، تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وأمسية شعرية للشعراء بنادى أدب إدفو، وعرض مسرحى لفرقة مسرح قصر ثقافة إدفو بعنوان "سكتك غلط ليه"، ثم أعقبها موال للطالب فارس نادى، بمصاحبة عزف على الناى لـ محمود عشرى، واختتمت الحفل بإنشاد دينى لفرقة إدفو للإنشاد، ثم تكريم للأمهات المثاليات وتسليمهم شهادات تقدير من الجمعية.

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