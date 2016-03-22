أوباما يعزي رئيس وزراء بلجيكا هاتفيا في ضحايا التفجيرات الارهابية

أعرب الرئيس الامريكي باراك اوباما عن عزائه بالنيابة عن الشعب الامريكي لرئيس وزراء بلجيكا تشارلز ميشيل في ضحايا التفجيرات الارهابية التي وقعت في وقت سابق اليوم في بروكسل.

وذكر بيان صدر عن البيت الابيض ان اوباما اكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء بلجيكا دعم الولايات المتحدة لبلجيكا وعرض تقديم المساعدة اللازمة في التحقيقات الجارية حول ملابسات التفجيرات المروعة وتقديم مرتكبي الهجمات الى العدالة.

وشدد اوباما الذي يزور حاليا كوبا على وقوف الولايات المتحدة الى جانب الشعب البلجيكي وكذلك حلف شمال الاطلنطي (الناتو) والاتحاد الاوربي. وتعهد مجددا بالتزام الولايات المتحدة بالتعاون التام في تحقيق الهدف المشترك الرامي الى التصدي لبلاء الارهاب.

وكان اوباما قد اجرى اتصالا هاتفيا من مقر اقامته في هافانا مع مستشارة الامن الداخلي الامريكية ليزا موناكو للاطلاع على آخر التطورات الخاصة بتفجيرات بروكسل. كما اجرت مستشارة الامن القومي الامريكية سوزان رايس اتصالات مماثله مع موناكوللاطلاع على آخر التطورات حسبما ذكر البيت الابيض.

أ ش أ