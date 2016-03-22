زميل النني يتدرب مع نيجيريا بعد الشفاء من التسمم

تدرب أليكس إيووبي نجم أرسنال ونيجيريا مع منتخب بلاده مساء الثلاثاء بعد شفاءه من التسمم أثناء تواجده المعسكر استعدادا لمواجهة منتخب مصر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017.

ولم يتدرب اللاعب مع المنتخب صباح الثلاثاء حسب تقرير نشرته صحيفة "مترو" الإنجليزية إذ أنه عانى من تسمم غذائي نقل على أثره إلى المستشفى.

وحسب تقرير نشره موقع "إم تي إن فوتبول" فإن إيووبي - زميل محمد النني في أرسنال- شعر بالألم بعد تناوله السلطة مع بقية زملائه في منتخب نيجيريا ووالده.

وذكرت تقارير نيجيرية أن أيووبي خاض المران المسائي ليوم الثلاثاء ومستعد تماما لمواجهة مصر الأولى يوم الجمعة.

النني يتحدث عن مواجهة إيووبي مع نيجيريا

ويستعد منتخب نيجيريا لاستضافة نظيره المصري يوم 25 من الشهر الجاري، على أن يحل ضيفا على الأخير يوم 29 من نفس الشهر.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري يحتل المركز الأول بالمجموعة السابعة من التصفيات، برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن نظيره النيجيري.

يذكر أن بعثة منتخب مصر تطير إلى نيجيريا يوم الأربعاء.

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