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إخلاء سبيل القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية من قسم المقطم

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إخلاء سبيل القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية من قسم المقطم إخلاء سبيل القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية من قسم المقطم
أكد أحمد أبو العلا ماضى، عضو هيئة الدفاع عن قيادات حزب الوسط، ونجل المهندس أبو العلا ماضى، خروج نصر عبد السلام القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية، من قسم شرطة المقطم بعد صدور حكم بإخلاء سبيله.

وأضاف "ماضى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر انتهاء إجراءات إخلاء سبيل حسام خلف، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط خلال ساعات قليلة من قسم المقطم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أخلت سبيل مجدى قرقر القيادى بحزب الاستقلال والمتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، ومجدى حسين رئيس حزب الاستقلال، والشيخ فوزى السعيد، ونصر عبد السلام، القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية و6 آخرين، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.


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