رابح صقر يشعل ليل القاهرة

في أمسية غنائية لا تنسى، ووسط أجواء فنية راقية، استمتع الجمهور من محبي الفنان رابح صقر، إلى الأداء المتميز من نجمهم المفضل، الذي تألق كعادته إبداعاً وطرباً عندما أحيا الحفل الغنائي الضخم في فندق النيل ريتز كارلتون نهاية الأسبوع الماضي، وهو الحفل الذي حقق نجاحاً كبيراً، بعد أن تخاطف الجمهور تذاكر الحفل فور طرحها في الأسواق، وامتلأت قاعة الحفل عن آخرها، وسط تفاعل الجمهور مع الوصلات الغنائية التي قدمها رابح صقر على أنغام إيقاعية اشتهر بها في أجواء مبهجة سعيدة.

رابح صقر كان كريماً كعادته مع جمهوره الكبير، وقدم واحدة من أجمل وأرقى حفلاته الغنائية في الفترة الأخيرة، بعد أن غنى قديمه وجديده، وهى الروائع التي أسعدت الجمهور في الحفل الذي نظمته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، التي تتولي دائماً تنظيم أضخم الحفلات الغنائية لأهم وأشهر نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث شهد الحفل نقلة نوعية في الحفلات الغنائية التي أقيمت في القاهرة في الفترة الأخيرة، وكشف الفنان رابح صقر على الجهد الكبير المبذول من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وبالمجهود الكبير الذي يبذله الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، وكافة فريق العمل، شاكراً الجميع على حسن التنظيم والدقة في الأداء.

كما أكد رابح صقر عن امتنانه وسعادته بهذا الحشد الجماهيري الكبير الذي كان في قمة التفاعل مع كل أغانيه، مشدداً على اعتزازه بهذا الجمهور الرائع، كاشفاً عن حبه الشديد للقاهرة، وشعوره أنها مدينته المفضلة التي يجد فيها نفسه، وسعادته للقاء جمهوره فيها.