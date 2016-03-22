نجوم بوليوود يتألقون في حفل توزيع جوائز «تويفا 2016» بدبي

كان عشاق بوليوود في دبي على موعد مع أكبر حدث فني للسينما الهندية على الإطلاق، أقيم على ساحة إستاد دبي الدولي في مدينة دبي الرياضية يوم 18 مارس الجاري، حيث أقيمت فعاليات النسخة الثانية من مهرجان توزيع جوائز أفلام «تايمز أوف إنديا» «تويفا 2016» العالمي بحضور عدد كبير من النجوم أبرزهم شاروخان، رانفير سينغ، ديبيكا بادكون، بريانكا شوبرا، كاترينا كيف، رانبير كابور، وآكشاي كومار وأميتاب باتشان، وقد تألق نجوم بوليوود بأفضل الإطلالات وأجمل الأزياء الفاخرة في أجواء ساحرة مليئة بالحيوية والنشاط، تضمنت قيام أشهر الفنانين من أمثال فارون دهاوان، جاكلين فيرناندز، كارينا كابور خان، سلمان خان، ويو يو هوني سينغ بتقديم رقصات استعراضية رائعة وعروض مثيرة وجميلة أدخلت البهجة إلى قلوب الجمهور الغفير، وقد قدم الحفل كل من «ريتيش ديشموك» و«بارينيتي تشوبرا» اللذين اعتمدا على أسلوبهما الفكاهي الرائع في الإعلان عن الجوائز والتفاعل مع المشاهير.

وأعرب «فارون داوان»، الذي افتتح أمسية الحفل بتقديم رقصة استعراضية رائعة، عن سعادته بالمشاركة في الحفل قائلاً: «هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في حفل تويفا، وأنا مذهول فعلاً بهذا القدر من الحب الذي أبداه الناس هنا، حيث إنني شعرت للوهلة الأولى أنني أمام تجربة شيقة لن أنساها أبداً».

ومن جهتها، قالت «جاكلين فيرنانديز»: «تعتبر دبي واحدة من المدن المفضلة بالنسبة لي، إنني أعشق دوماً زيارة دبي بين الحين والآخر، وإن تفويت فرصة المشاركة في حفل بهذا الحجم هنا هو أمر غير مطروح أبداً بالنسبة لي، وأود أن أتوجه بالتهنئة إلى تويفا على هذا الحفل الناجح جداً».

وصرّح سلمان خان: «أعتبر دبي بمثابة موطني الثاني، فقد أصبحت هذه المدينة منارة فنية جميلة تستقطب العديد من الجنسيات المختلفة من كل أنحاء العالم، إنني أرى أن دبي تتطور من أفضل إلى أفضل، وقد نجحت في إثبات ريادتها في جميع المجالات، لما تتمتع به من مقومات قلما تتوافر في المدن والعواصم العالمية الأخرى».

وحضر النجم «شاروخان» الحفل بإطلالة مميزة وقدم عرضاً رائعاً للجمهور، وقال: «إنني أعشق دبي، كما أن الناس هنا رائعون، وأعرب عن سعادتي الكبيرة بالمشاركة في حفل تويفا 2016 مع زملائي الرائعين الذين جعلوا هذه الأمسية ذكرى لا تنسى».

ومن جانبه، قال «يو يو سينغ»: «لقد قدمت عروضاً فنية كثيرة في دبي، ولطالما سحرتني هذه المدينة بحماسة جمهورها، ولهذا السبب عندما عرض علي القائمون على تنظيم حفل تويفا المشاركة مجدداً كان جوابي نعم دون أي تردد».

وتم توزيع الجوائز التي وصلت إلى 21 جائزة على الفائزين، حيث حصل فيلم «باجرانغي بهايجان» على أفضل فيلم، وكان أفضل مخرج من نصيب «سنجاي ليلا باهنسالي» عن فيلمه «باجيراوي باستاني»، بينما نال النجم «رانفير سينغ» عن فيلم «باجيراوي باستاني» جائزة أفضل ممثل، وكانت جائزة أفضل ممثلة من نصيب «كانغانا رانوت» في فيلمها «تانو ويدز مانو ريتيرنز»، فيما ذهبت جائزة «أفضل ممثل مساعد» للنجم «أنيل كابور» عن فيلم «ديل دهاداكني دو»، وأفضل ممثلة مساعدة من نصيب «بريانكا شوبرا»، وأفضل ممثل في دور فكاهي من نصيب «ديبيكا دوبريال» عن فيلم «تانو ويدز مانو ريتيرنز»، وأفضل كلمات أغاني كانت من نصيب «فارون غرووير» عن فيلم «مو مو كيه داكي» وغيرهم.

يُشار إلى أن النسخة الأولى من هذه الفعالية السينمائية الهندية عقدت في مدينة فانكوفر بكندا عام 2013 بحضور 40 ألف متفرج، وشهد تتويج نجوم بوليوود من أمثال ديبيكا بادكون وبريانكا شوبرا وكابور بجوائز عن أعمالهم السينمائية وقتها، حيث فاز فيلم النجمين شوبرا وكابور «Bafri» بجائزة أفضل فيلم.