كيم كارداشيان تنشر صورتها مع شبيهتها وتنعي مقلّدتها

نشرت كيم كارداشيان Kim Kardashian على موقعها الخاص صورة سيلفي جمعتها بشبيهتها التي خرجت الى الأضواء قبل اشهر، كاميلا عثمان Osman Kamilla وأبدت إعجابها بها، خصوصاً أنها ستشارك معها في برنامج الواقع Keeping Up With The Kardashians .



كتبت كيم Kim على الصورة قائلة:

"انظروا من أواجه اليوم. هناك الكثير من الناس علقوا على اننا نشبه بعضنا البعض، انها جميلة جداً وكان لقائي بها متعة. لا استطيع الانتظار لتتمكنوا من رؤية مواكبتها لعائلة كارداشيان Kardashian ".

شاركت بدورها كاميلا Kamilla السيلفي نفسه على إنستقرام مع تعليق:

" لا يمكننا أن ننتظر لمشاهدة حلقة #KUWTK ونرى الجميلة كيم kim . هي شخص جميل و رائع جداً ".



شوهدت كاميلا Kamilla مع طاقم KUWTK عدّة مرّات، حتى أنها رصدت الأسبوع الماضي تخرج مع صديق نجمة الواقع المقرّب جوناثان شيبان Jonathan Cheban من مركز صالون خاص بالإعتناء بالجلد بعد أن خرجت نجمة الواقع وشقيقتها Kourtney قبلهما بساعة منه، ما يؤكّد أنها سوف تظهر في الحلقة القادمة من المسلسل.

في سياق آخر، قدّمت كيم كارداشيان Kim Kardashian تعازيها الحارة بوفاة Kim Tripp المعروفة بـmini Kim عبر تغريدة عبّرت فيها عن حزنها بعد سماع خبر وفاة الوجه المسرحي والمقلّدة التي عثر عليها ميتة في منزلها في لاس فيغاس.

كتبت كارداشيان Kardashian قائلة:

"أفكاري وصلواتي اليوم مع أصدقاء كيم تريب Kim Tripp وعائلتها! أرقدي بسلام ".



وكانت تريب Tripp البالغة من العمر 32 عاماً تعاني مشكلة تقزّم، ولا تشكو من أي مرض إلى أن وجدها زميلها جثة هامدة في شقتها، ولم تُعرف بعد الأسباب التي أودت إلى مفارقتها الحياة .



وقد اشتهرت الراحلة بتقليدها كيم Kim ضمن عرضها الليلي في كاباريه في ولاية نيفادا الأمريكية، و لم تتردّد في أداء مشهد أدّت فيه دور نجمة الواقع وهي تنجب ابنتها في عام 2013 وإلى جانبها زميلها في المسرح الذي جسّد هو الآخر دور زوجها كانيي ويست Kanye West. ليس هذا فحسب، بل جسّدت أيضاً زفاف الثنائي الشهير في لقطة تبادلهما العهود والقُبل في عام 2014 ضمن مشهد مسرحي سيبقى في ذاكرة محبيها.

