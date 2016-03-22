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مدير أوقاف الأقصر يتفقد قوافل دعوية فى 15 مسجدا بالكرنك

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مدير أوقاف الأقصر يتفقد قوافل دعوية فى 15 مسجدا بالكرنك مدير أوقاف الأقصر يتفقد قوافل دعوية فى 15 مسجدا بالكرنك
تفقد الشيخ محمد زكى يونس مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر عددا من القوافل الدعوية، والتى توجهت هذا الأسبوع إلى منطقة الكرنك وشملت 15 مسجدا، لمساعدة المواطنين فى شئون دينهم، وحاضر بها أكثر من 35 من الأئمة والقراء وبعض الوعاظ بالأزهر.

ومن جانبه صرح الشيخ إسلام محمد الأزهرى المتحدث الإعلامى باسم أوقاف الأقصر، أن القافلة شملت مساجد (السيد يوسف وعبد الهادى والسيدة عائشة وأبو بكر الصديق والسلام بالسبتية وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد والإيمان بنجع الجالس والسلام بنجع الطويل والأربعين والعجمى والرحمن بنجع الطويل أيضا والشيخ الطاهر بالنجع التحتانى والشيخ عوض الله بالملقطة والعتيق بنجع بدران).


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