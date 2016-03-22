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هيئة كبار العلماء السعودية تدين تفجيرات بلجيكا والصين تندد بالهجمات

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هيئة كبار العلماء السعودية تدين تفجيرات بلجيكا والصين تندد بالهجمات هيئة كبار العلماء السعودية تدين تفجيرات بلجيكا والصين تندد بالهجمات

>أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالسعودية التفجيرات الإرهابية التى استهدفت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، وأوقعت العشرات من القتلى والجرحى.

وأكدت الأمانة - فى بيان لها اليوم - أن على العالم أجمع أن يتكاتف لمحاربة الإرهاب أيا كان مصدره وأيا كانت المنطقة المستهدفة، وأنه لا يسوغ تجريم الإرهاب فى منطقة دون أخرى؛ فإن ذلك من وسائل استفحال الإرهاب وتمدده.

كما نددت الصين، بقوة، بموجة التفجيرات الإرهابية التى هزت العاصمة البلجيكية بروكسل فى وقت سابق اليوم، معربة عن خالص تعازيها لأهالى الضحايا وتعاطفها الشديد معهم ومع المصابين.
>وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ - فى بيان رسمى - إن الوزارة والسفارة الصينية فى بلجيكا يتابعان عن قرب جميع التطورات ويحاولان التأكد من عدم وجود أى مواطن صينى بين القتلى والمصابين.

وقالت إن الصين ترفض - بشدة - الإرهاب بكل صوره، مؤكدة مساندة الشعب الصينى ووقوفه بحانب الشعب البلجيكى وشعوب أوروبا جميعها خلال هذه اللحظات الحرجة.

وأكدت "هوا" أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع بلجيكا ودول العالم الاخرى للاشتراك معا فى مواجهة التهديدات والتحديات، التى يفرضها الارهاب عليهم وللتعاون معا فى اقامة السلام وتحقيق الامن فى العالم.
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مصر 365

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