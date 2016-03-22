أخبار سوريا اليوم.. مشفى اللاذقية يسجل تراجعا فى عدد القتلى والجرحى

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

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ركزت أخبار سوريا اليوم على إعلان مدير المشفى العسكرى فى اللاذقية انخفاض عدد القتلى والجرحى فى سوريا بعد بدء هدنة، كما تناولت أخبار سوريا اليوم تنفيذ قوات التحالف الدولى، 15 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش فى كل من سوريا والعراق.>فيما قال مدير المشفى العسكرى فى اللاذقية اسماعيل الأطرش الثلاثاء 22 مارس إن عدد القتلى والجرحى فى سوريا تراجع إلى النصف بعد بدء هدنة وقف إطلاق النار فى البلاد.>وأضاف الأطرش فى حديث صحفى أن المشفى قبل سريان الهدنة كان يعج بالجرحى أسبوعيا بأعداد تتراوح ما بين 15 إلى 20 جريحا من كافة المناطق السورية وبالأخص من حمص وإدلب وحماة وحلب.>على جانب أخر نفذت قوات التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة، 15 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش الإرهابى فى كل من سوريا والعراق. وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة أورده الموقع الإليكترونى لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بأن قوات التحالف نفذت ضربتين فى سوريا مستخدمة طائرات مقاتلة ومهاجمة بالقرب من الرقة ومارع، واستهدفت خلالها مستودعا للأسلحة موقعا قتاليا للتنظيم.

قوات التحالف الدولى تنفذ 15 ضربة جوية ضد داعش فى سوريا والعراق

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