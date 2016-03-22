رئيس المجلس الرئاسي الليبي يثني على دور مصر الداعم والمساند للشعب الليبي

أثنى رئيس المجلس الرئاسي الليبي على دور مصر الداعم والمساند للشعب الليبي والمجلس الرئاسي، لافتا إلى أن الترتيبات الأمنية لانتقال حكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس في مراحلها الأخيرة، وأن “محاربة الإرهاب ستكون من خلال مشروع وطني ليبي وبسواعد ليبية” .

وقال المكتب الإعلامي للسراج في بيان له اليوم، إن السراج التقى اليوم الثلاثاء بوزير الخارجية سامح شكري على هامش مؤتمر دول الجوار الليبي الذي عقد بتونس اليوم،مضيفا أن وزير الخارجية سامح شكري أكد على “دعم مصر للمسار الديمقراطي والاتفاق السياسي ومخرجاتها .

أ ش أ