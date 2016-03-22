تأجيل موعد مباراة مصر ونيجيريا

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا يفيد بتأخير موعد انطلاق مباراة مصر أمام نيجيريا يوم الجمعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لمدة ساعة.

ويستضيف منتخب نيجيريا الفراعنة يوم الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات، على أن يلعب المنتخبان مجددا يوم 29 مارس الجاري في برج العرب.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ولكن تم تأجيلها لتنطلق في السادسة.

يذكر أن بعثة منتخب مصر تطير إلى نيجيريا غدا الأربعاء.

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