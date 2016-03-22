بالصور.محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات ووالدات الشهداء بدمنهور

شهد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، الاحتفال الذى نظمه فرع المجلس القومى للأمومة والطفولة بمجمع دمنهورالثقافى لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء بمدن ومراكز المحافظة.

وكرم المحافظ 67 أما مثالية، منهم 26 أم مثالية و15 أم شهيد و15 زوجة شهيد و 6 من الشخصيات النسائية و5 من قيادات العمل التنفيذى بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن هذا التكريم يأتى تتويجا لجهود الأمهات المثاليات فى يوم العرفان، وتقديرا لجهودهن فى رعاية وتربية جيل من الأبناء قادر على خدمة الوطن، مشيرا إلى أن كل سيدة تم تكريمها تعد نوذجا فى العطاء والتضحية وبذل الغالى والنفيس خلال مسيرة عطائها المستمرة وخاصة أمهات وزوجات شهداء الواجب.

حضر الاحتفال المهندسة نادية عبده نائب المحافظ واللواء طارق علام مساعد مدير الأمن واللواء حسين الطاهر السكرتير العام والنائبة أمل زكريا مقررة فرع المجلس القومى للأمومة والطفولة والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب وجمع غفير من أسر الأمهات المثاليات.

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