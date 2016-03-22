أخبار عاجلة

«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
أحمد موسى: لا دليل على قصف الجيش السوري للمدنيين بالسلاح الكيماوي -
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين» -
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم» -
حمدي بخيت: «بشار مجرم.. وإسرائيل المستفيد الأول مما يحدث في سوريا» -
حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: إهدار 100 مليار جنيه سنويا من الدعم على الأغنياء غير مقبول -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... إزاي تتكلم ألماني في 3 دقايق " الألماني أسهل لغة في العالم " -
بيومي أفندي - ذات مومنت | لما تروح تطلع جواز سفر من مصلحة الجوازات ..ألمانيا بلد الـ "bn والمرشيدس" -
حظك اليوم برج العقرب الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات ووالدات الشهداء بدمنهور

Google+ Print
بالصور.محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات ووالدات الشهداء بدمنهور بالصور.محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات ووالدات الشهداء بدمنهور
شهد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، الاحتفال الذى نظمه فرع المجلس القومى للأمومة والطفولة بمجمع دمنهورالثقافى لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء بمدن ومراكز المحافظة.

وكرم المحافظ 67 أما مثالية، منهم 26 أم مثالية و15 أم شهيد و15 زوجة شهيد و 6 من الشخصيات النسائية و5 من قيادات العمل التنفيذى بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن هذا التكريم يأتى تتويجا لجهود الأمهات المثاليات فى يوم العرفان، وتقديرا لجهودهن فى رعاية وتربية جيل من الأبناء قادر على خدمة الوطن، مشيرا إلى أن كل سيدة تم تكريمها تعد نوذجا فى العطاء والتضحية وبذل الغالى والنفيس خلال مسيرة عطائها المستمرة وخاصة أمهات وزوجات شهداء الواجب.

حضر الاحتفال المهندسة نادية عبده نائب المحافظ واللواء طارق علام مساعد مدير الأمن واللواء حسين الطاهر السكرتير العام والنائبة أمل زكريا مقررة فرع المجلس القومى للأمومة والطفولة والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب وجمع غفير من أسر الأمهات المثاليات.

.محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات (1)

.محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات (2)

.محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات (3)

.محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات (4)

.محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات (5)

.محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات (6)

.محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات (7)


>- بالصور.. محافظ قنا ومدير الأمن يكرمان الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365