أخبار عاجلة

«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
أحمد موسى: لا دليل على قصف الجيش السوري للمدنيين بالسلاح الكيماوي -
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين» -
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم» -
حمدي بخيت: «بشار مجرم.. وإسرائيل المستفيد الأول مما يحدث في سوريا» -
حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: إهدار 100 مليار جنيه سنويا من الدعم على الأغنياء غير مقبول -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... إزاي تتكلم ألماني في 3 دقايق " الألماني أسهل لغة في العالم " -
بيومي أفندي - ذات مومنت | لما تروح تطلع جواز سفر من مصلحة الجوازات ..ألمانيا بلد الـ "bn والمرشيدس" -
حظك اليوم برج العقرب الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة بنها تحتفل بمرور 40 عامًا على إنشاء كلية الطب

Google+ Print
جامعة بنها تحتفل بمرور 40 عامًا على إنشاء كلية الطب جامعة بنها تحتفل بمرور 40 عامًا على إنشاء كلية الطب
أكد الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها أن تقدم الأمم يأتى فى المقام الأول بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمى بجانب الرعاية الصحية الجيدة.

جاء ذلك خلال حضوره حفل خريجى كلية الطب ببنها ومرور 40 عاما على تأسيس الكلية بحضور الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى، والدكتور أحمد سعيد نقيب الأطباء بالقليوبية.

وقال رئيس جامعة بنها فة كلمته يجب أن يفتخر خريجو جامعة بنها بجامعتهم بعد أن أصبحت جامعة بنها ثالث أفضل جامعة مصرية وتقدمت أفريقياً وعربياً ودولياً بجانب التوسع فى العلاقات الدولية، وإنشاء شركات مع الجامعات الصينية والبريطانية والألمانية والأمريكية والروسية.

وأكد الدكتور هشام أبو العينين أن كلية الطب تشهد طفرة كبيرة، ما أدى إلى اعتمادها من قبل هيئة ضمان الجودة والاعتماد، مشيرا إلى أن أهم مقومات الجامعة هى الطالب لذا تعمل جامعة بنها دائماً على تنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وتطوير العملية التعليمية بها.

فيما أوصت فاتن خربوش مدير عام مكتب رئيس الجامعة ووالدة الطالب محمد السيد أول الدفعة أبناءها الأطباء بأن يجعلوا تجارتهم مع الله، ويوفروا كل سبل الراحة للمرضى، مشيرة إلى أن مهنة الطب من أعظم المهن لأنها تخدم قطاعا كبيرا من المجتمع.

جامعة بنها تحتفل بمرور 40 عامًا على إنشاء كلية الطب (1)

جامعة بنها تحتفل بمرور 40 عامًا على إنشاء كلية الطب (2)


>جامعة بنها تستقبل وفدا من الهيئة الألمانية للتبادل العلمى والثقافى بالقاهره
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365